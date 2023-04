Guitarrista do NX Zero sofre acidente de moto e passará por cirurgia

Gee Rocha, o guitarrista do NX Zero, sofreu um acidente de moto nesta segunda-feira, 3. Ele está bem, mas precisará passar por uma cirurgia por conta de uma fratura na clavícula.

O músico comunicou os fãs sobre o ocorrido por meio de um stories no Instagram, que já não está mais disponível. Ele sairá em turnê com a banda a partir de maio para a Tour Cedo ou Tarde, que marca o retorno do grupo.

“Ontem, na parte da tarde, sofri um acidente de moto. Felizmente, estão todos bem, não foi nada grave, mas acabei fraturando a clavícula e vou ter que operar hoje”, explicou.

“Tudo o que me passou na cabeça foi os shows do NX. Sei que vai ficar tudo bem, mas parece que minha ansiedade em saber quando vou estar 100% é muito grande.”

Ele ainda tranquilizou os seguidores: “Mas é isso. Ficarei bem e já já ensaio para os shows. Se cuidem. Aqui vou me cuidar muito”

A turnê Cedo ou Tarde começa no dia 28 de maio no Mita Festival, no Rio de Janeiro. Depois disso, o NX Zero ainda fará mais 21 shows ao redor do Brasil.

Salvador está na lista dos shows e o grupo vai tocar na Arena Fonte Nova no dia 29 de julho.

TOUR CEDO OU TARDE – DATAS

26/05 – Rio de Janeiro/RJ – MITA

04/06 – São Paulo/SP – MITA

22/06 – Porto Alegre/RS – Auditório Araújo Viana

24/06 – Vitória/ES – Praça do Papa

30/06 – Curitiba/PR – Live

07/07 – Florianópolis/SC – Hard Rock Live

08/07 – São José do Rio Preto/SP – Centro Regional de Eventos

14/07 – Belo Horizonte/MG – Expo Minas

15/07 – Ribeirão Preto/SP – Centro de Eventos Ribeirão Shopping

21/07 – Brasília/DF – Arena BRB Nilson Nelson

22/07 – Goiânia/GO – Goiânia Arena

29/07 – Salvador/BA – Arena Fonte Nova

04/08 – Recife/PE – Classic Hall

05/08 – João Pessoa/PB – Domus Hall

11/08 – Natal/RN – Arena das Dunas

12/08 – Ceará/CE – Colosso

18/08 – Manaus/AM – Studio 5

19/08 – Belém/PA – Espaço Náutico Marine Club