Indivíduo é assassinado em Alcobaça

Vagner Trindade Santos (32 anos), foi assassinado no final da tarde de domingo (29), com vários disparos de arma de fogo, no município de Alcobaça.

Testemunhas informaram as autoridades que um homem havia tornado alvo de diversos tiros na região da Barra de Alcobaça.

Guarnições destinaram para o local e depararam com a vítima alvejado com perfurações na altura da cabeça, região abdominal e membros, levando acreditar num crime de execução.

A polícia civil autorizou a guia de levantamento cadavérico e o corpo foi transferido para o IML de Teixeira de Freitas.

Vagner chegou a ser preso em duas situações, numa dela em 2015 acusado de arrombar e furtar armas na delegacia de Alcobaça. Também por envolvimento no tráfico de drogas.