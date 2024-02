Gustavo Mioto é internado com infecção aguda e cancela agenda de shows

@marcelbianchi @bulga.da

1 de 1 Foto colorida de Gustavo Mioto sorrindo no palco – Foto: @marcelbianchi @bulga.daO cantor Gustavo Mioto está internado após ser diagnosticado com “forte infecção intestinal de classe aguda”, segundo nota divulgada por sua assessoria de imprensa no Instagram, neste sábado (10/2).

“Informamos que o cantor Gustavo Mioto foi diagnosticado com forte infecção intestinal de classe aguda e encontra-se internado para análise e observação dos sintomas”, inicia a nota, que ainda fala sobre os shows que o cantor faria no Carnaval:

“Por esse motivo, os shows que aconteceriam neste período de Carnaval estão cancelados.”

“Agradecemos o carinho e compreensão de todos os fãs, contratantes e público que havia se programado para os nossos shows”, finaliza a nota.

