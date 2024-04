HÁ 20 ANOS – Governo é pego de surpresa por invasões do MST

21:14

O presidente do Supremo Tribunal Federal, Maurício Corrêa, voltou a bater duro no governo Lula. Desta vez, disse que o governo foi pego de surpresa pela onda de invasões de terras promovidas pelo Movimento dos Sem-terra, que está tonto e sem iniciativa.

Antigamente, juiz só falava nos autos. Corrêa está a menos de um mês de se aposentar. É candidatíssimo à sucessão do governador do Distrito Federal, Joaquim Roriz.

Na próxima semana, o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) decidirá a sorte de Roriz, acusado de ter usado dinheiro público para se reeleger.

Também na próxima semana, o TSE decidirá a sorte do casal João (senador) e Janete (deputada federal) Capiberibe, do PSB do Amapá. São acusados da compra do voto de duas eleitoras por 26 reais, cada um.

Agentes de empresas de segurança americanas e inglesas ganham uma nota para arriscar a vida no Iraque, invadido e ocupado pelos Estados Unidos atrás de inexistentes armas de destruição em massa.

Existem hoje no Iraque mais de 20 mil agentes desses. Dão segurança a empresários, embaixadores e instalações em geral. Alguns deles chegam a ganhar até mil dólares por dia, com tudo pago.

Formam uma espécie de exército particular. Antigamente, esse tipo de gente era chamado de “mercenário”.