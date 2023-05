Haddad confirma indicação de Galípolo para diretoria do BC

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou nesta segunda-feira (8/5) que o atual secretário-executivo da pasta, Gabriel Galípolo, é o indicado para diretoria de Política Monetária do Banco Central. (BC). Em entrevista coletiva, realizada em São Paulo, Haddad afirmou ainda que Dario Durigan substituirá Galípolo na secretaria-executiva do Ministério da Fazenda.

Para a diretoria de fiscalização do BC, Haddad indicou Aílton Aquino dos Santos. Os nomes ainda serão submetidos à apreciação do Senado.

“Não imagino que Galípolo enfrente resistência no Senado”, disse Haddad. “O presidente Lula chancelou indicação dos dois nomes. Galípolo foi presidente de banco, trabalha comigo há bastante tempo, não queria abrir mão dele.”

Segundo o ministro, a primeira vez que ele ouviu sugestão do nome de Galípolo foi do presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto.