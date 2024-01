Lula conversa com presidente do Equador sobre combate ao crime organizado

Líderes desejam a participação dos países sul-americanos para superar a crise

Presidente Lula trata sobre crise de segurança no Equador



O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), conversou nesta terça-feira, 23, com o presidente do Equador, Daniel Noboa (Acción Democrática Nacional), sobre a crise que o país vizinho está enfrentando contra o narcotráfico e o crime organizado. Lula participou da reunião por telefone, esta realizada durante a manhã no Palácio da Alvorada, que contou também com a presença do ministro das Relações Exteriores do Brasil, Mauro Vieira. Segundo o Planalto, o petista demonstrou solidariedade à Noboa e “indicou a disposição do Brasil em ajudar o Equador, inclusive por meio de ações de cooperação em inteligência e segurança”, além dos dois chefes do Executivo concordarem que os países sul-americanos devem unir forças para superar os atuais problemas que procedem à criminalidade. “Ambos concordaram que os países sul-americanos devem estar unidos no combate ao crime organizado, que atinge a todos, e que o fortalecimento da integração regional é condição fundamental para a superação do problema. Ressaltaram, também, a necessidade de coordenação com países consumidores de drogas para o combate efetivo ao narcotráfico”, finaliza a nota do Planalto.

Nesta segunda-feira, 22, durante cerimônia de entrega de novos equipamentos para a Polícia Nacional, o presidente do Equador declarou que o governo está vencendo a batalha contra o crime organizado no país, “tinham tudo contra nós, mas estamos vencendo essa batalha”, disse. A onda de violência iniciou no dia 8 de janeiro de 2024, um dia após o líder da facção mais temida do país, Afolfo Macias, conhecido como “Fito”, fugir da Prisão Regional de Guayaquil.