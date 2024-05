Haddad: restituição do IR é prioridade para “reativar” economia do RS

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, informou, nesta quinta-feira (9/5), que o governo federal vai antecipar o calendário da restituição do Imposto de Renda (IR) de moradores do Rio Grande do Sul. Segundo o ministro, essa medida “terá prioridade” na mobilização de recursos para “reativar” a economia gaúcha, que sofre com os impactos de chuvas fortes na região.

O governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) anuncia, nesta quinta-feira, medidas relacionadas à tragédia no RS, no Palácio do Planalto. Até agora, 425 municípios foram afetados pelas tempestades na região, que deixaram 107 mortos e 164 mil desalojados.

“Então, não vamos cumprir aquele cronograma originalmente estabelecido. A restituição será feita de imediato. Até junho, todos os lotes terão sido devolvidos”, explicou Haddad.

A estimativa é de que cerca de 1,6 milhão de pessoas serão beneficiadas com a restituição do IR, que vai custar, ainda de acordo com o levantamento do governo federal, R$ 1 bilhão aos cofres públicos.