Hamilton relembra Senna em propaganda e se diz honrado em ser ‘brasileiro’

Heptacampeão de Fórmula 1, Lewis Hamilton se tornou o garoto propaganda do banco Itaú Personnalité, na campanha chamada “Sempre em movimento”, que começou a ser veiculada na segunda-feira (27). Em um trecho da gravação que foi ao ar nessa quinta (2), o piloto britânico contou sobre o sentimento de se tornar “brasileiro” – Hamilton foi condecorado cidadão honorário brasileiro em novembro de 2022.

“Agora eu sou oficialmente um de vocês, então me sinto muito honrado. Sempre sou bem recebido quando venho correr no Brasil, com as pessoas torcendo por mim. E esse apoio me ajuda a seguir em frente todas as vezes e superar os obstáculos que eu enfrento. E eu sou muito grato por isso”, declarou o piloto.

Ao fim do vídeo, Lewis recebeu um boné azul escuro com a logo do banco, porém com um modelo parecido com o que se tornou marca registrada de Ayrton Senna, que era patrocinado pela instituição financeira Nacional.

“Isso me faz lembrar de alguém”, declarou Hamilton com um sorriso.

É interessante ressaltar que, assim como o boné que Lewis Hamilton recebeu tem origem no boné de Senna, o Itaú tem suas origens no Nacional – O Banco Nacional foi comprado pelo Itaú em 1995. Em uma publicação nas redes sociais, a própria instituição financeira comentou sobre o adereço de cabeça.

“Esse item é tão simbólico que não tinha como deixar passar batido! Que nostalgia gostosa e homenagem linda de fã pra ídolo”, escreveu a conta oficial do Itaú Personnalité.

Lewis Hamilton se prepara para a primeira corrida da Fórmula 1 da temporada de 2023. O GP do Bahrein ocorre neste domingo (5), e o piloto da equipe Mercedes vai atrás de seu oitavo título na principal categoria do automobilismo mundial.

Campanha publicitária

Com a parceria com o Itaú, Lewis Hamilton estreita ainda mais os laços com o Brasil. A campanha, intitulada “Sempre em movimento”, traz o piloto da Mercedes correndo em uma floresta exaltando seus valores e mensagens que o fizeram chegar no topo, como “não há atalho para o sucesso” ou “trabalho em equipe é essencial” e que tais valores agora refletem a identidade do banco.

“Estamos muito felizes em ter o Hamilton com a gente. Ele confere ainda mais grandiosidade a nossa nova campanha, que é tão grande quanto a transformação que estamos promovendo dentro do Itaú Personnalité”, afirma Eduardo Tracanella, diretor de Marketing do Itaú Unibanco.

Ligação com o Brasil

Hamilton nunca escondeu seu carinho pelo Brasil. O maior campeão da história da F1 sempre deixou claro seu amor por Ayrton Senna.

“Sempre me senti meio brasileiro. Desde criança quando assistia às corridas de Ayrton, eu queria ser como ele, e via também o futebol brasileiro”, contou o piloto em um painel da VTEX Day, evento de inovação digital brasileiro, no ano passado.

Em novembro de 2022, Lewis recebeu no plenário da Câmara dos Deputados, em Brasília, o título de cidadão honorário brasileiro. A iniciativa partiu do deputado André Figueiredo (PDT), após a atuação do heptacampeão no GP de São Paulo de 2021.

Na ocasião, depois de vencer a corrida de forma impressionante – o britânico ganhou nove posições em 19 voltas e ultrapassou o holândes Max Verstappen na volta 59 – Lewis Hamilton repetiu o gesto de Ayrton Senna dando mais uma volta no autódromo com a bandeira do Brasil. Ele também havia disputado a corrida com um capacete especial com as cores da bandeira brasileira.

Em sua proposta, André Figueiredo reforçou que o ” gesto de respeito à memória do maior piloto brasileiro repercutiu em todos e cada um de nossos cidadãos. Senna não era apenas um piloto, mas representava a imagem de um Brasil que dava certo, que ganhava, que era visto positivamente pelo mundo. Era nosso orgulho, pois nos lembrava de nossas potencialidades”.