HBO Max cancela revival de Gossip Girl; série não terá 3ª temporada

A HBO Max cancelou, nesta quinta-feira (19/1), o revival do sucesso Gossip Girl. A informação foi confirmada ao showrunner da trama, Josh Safran, em comunicado enviado do The Hollywood Reporter.

“Então, aqui está o boato: é com o coração pesado que tenho que anunciar que Gossip Girl não continuará na HBO Max”, afirmou ele. Nas redes sociais, Safran agradeceu ao público da série e pediu que os fãs assistam o último episódio da segunda temporada:

“Os EPs e eu seremos eternamente gratos à rede e ao estúdio por sua fé e apoio; os escritores por seus cérebros tortuosos e talento hábil; o elenco superstar por ser o maior dos colaboradores e amigos; e à equipe pelo trabalho árduo, dedicação e amor ao projeto. Este foi honestamente o melhor conjunto em que já trabalhei, de cima para baixo. No momento, estamos procurando outra casa, mas neste clima, isso pode ser uma batalha difícil e, se for o fim, pelo menos saímos no mais alto dos pontos altos.”

Já a HBO Max disse: “Somos muito gratos a Josh Safran, Stephanie Savage e Josh Schwartz por nos trazer de volta ao Upper East Side e todos os escândalos na Constance Billard. Embora não estejamos avançando com uma terceira temporada de Gossip Girl, agradecemos a eles pelos triângulos amorosos atraentes, traição calculada e moda impecável que esta série trouxe para um novo público.”

A primeira temporada do revival foi lançada em julho de 2021. A série foi renovada para um segundo ano na metade da primeira temporada.