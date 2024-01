Healthtech Botdesigner cresce 130% em 2023 com agendamentos automáticos de consultas e exames

Integração com sistemas de saúde potencializa comunicação entre hospitais, clínicas e seus pacientes

A healthtech Botdesigner, especializada no desenvolvimento de soluções de Chatbots Omnichannel para o setor de saúde, acaba de anunciar que alcançou um crescimento de 130% em seu faturamento em 2023 em relação ao ano anterior. A empresa fornece a tecnologia para que hospitais e clínicas ampliem a eficiência na comunicação com os pacientes, permitindo, entre outras coisas, o agendamento da realização de consultas e exames de forma rápida e automática, diretamente pelo WhatsApp, sem a necessidade de perder tempo em ligações telefônicas demoradas.

No final do ano passado, a Botdesigner superou a marca de 40 hospitais utilizando suas soluções e 80 clínicas. Ao todo, a healthtech já registrou mais de 300 milhões de mensagens trocadas entre empresas de saúde e seus pacientes por meio das suas soluções.

O Co-fundador e CEO da Botdesigner, Frederico de Souza, comenta que a substituição do atendimento telefônico tradicional pelo automático via chatbots é uma tendência sem retorno para o setor, uma vez que ele proporciona economia de recursos financeiros com a possibilidade diminuição das estruturas de call center, além de menor tempo de resposta e, consequentemente, maior satisfação dos pacientes. “Neste sentido, o fato de a Botdesigner ser especializada no atendimento ao setor de saúde se torna um terceiro fator de vantagem, uma vez que as jornadas dos pacientes já são totalmente conhecidas e as adaptações necessárias para o início da operação são apenas aquelas restritas às estratégias próprias de cada hospital ou clínica”, afirma.

Segundo ele, uma consequência desta especialização é o fato de a Botdesigner viabilizar a integração rápida com os principais sistemas especializados no setor de saúde do mercado. “Essas ferramentas de gestão armazenam todas as informações referentes ao histórico dos pacientes. Nossas soluções dialogam facilmente com estes bancos de dados, respeitam todas as regras, e conseguem usar esse arsenal informativo em prol da melhoria do atendimento. Quando um paciente entra em contato, os chatbots dos nossos clientes não precisam fazer com que ele se identifique muitas vezes para entregar o que ele precisa. A tecnologia já identifica quem ele é, qual a operadora que ele é cliente e o médico que o atende. Assim, se torna possível ir direto ao assunto com abordagens do tipo: “Boa tarde X, Você quer agendar uma nova consulta com o dr Y”. Isso surpreende positivamente ao cliente que já está preparado para passar por diversas etapas antes de chegar a este estágio”, exemplifica.

Outra contribuição significativa para os hospitais e clínicas é a diminuição do prejuízo com o não comparecimento de pacientes aos compromissos agendados. “O sistema viabiliza contatos anteriores ao momento da consulta e/ou exame para lembrar ao usuário sobre o agendamento e, em caso de um aviso dele de que não comparecerá, isso aciona toda uma estratégia para a substituição do atendimento, evitando o prejuízo de ter profissionais e equipamentos parados por conta de imprevistos”, explica. No ano passado, a empresa conseguiu diminuir em cerca de 50% os casos de não comparecimentos em seus clientes.

Sobre a Botdesigner

A Botdesigner é uma healthtech B2B especializada no desenvolvimento, gerenciamento e suporte de soluções de Chatbot Omnichannel para o setor de saúde. Suas ferramentas viabilizam agendamentos automáticos de consultas e exames por meio de programas de mensageria como o WhatsApp.

Por meio da integração dos seus softwares aos maiores ERPs de saúde do mercado e da Inteligência Artificial, a empresa torna a comunicação com os pacientes um processo ainda mais rentável para as operadoras do setor.

