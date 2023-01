Homem compra carro roubado vendido em ‘oferta’ da internet e acaba preso na Bahia

Um homem que havia adquirido um carro roubado por R$18 mil, muito abaixo do valor de mercado, foi preso na noite desta quinta-feira (19) na BR 242, em Seabra, na Região da Chapada Diamantina.

Policiais realizavam fiscalização de combate ao crime, quando abordaram um Hyundai/Hb20, no Km 408 da rodovia. Durante a vistoria, os policiais tentaram consultar a placa via QR Code, mas o aplicativo de leitura não reconheceu o código. Foi então feita uma análise mais aprofundada do veículo, onde constataram que as placas eram clonadas de outro automóvel do mesmo modelo.

O veículo também tinha sinais de identificação adulterados para tentar encobrir a origem criminosa, já que o veículo original possuía uma queixa de roubo.

O condutor, de 31 anos, afirmou para a equipe da PRF que comprou o carro em um site por R$ 18 mil há cerca de 2 meses. Ele disse também que sabia que o automóvel tinha ‘problemas’, pois comprou em mãos de um vendedor acostumado a aplicar golpes.

O homem foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Seabra e poderá responder por receptação de veículo roubado.

A PRF alerta que compra de veículos sem documentação e com o valor muito abaixo do mercado já demonstram fortes indícios de irregularidades na compra e venda.