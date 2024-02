Polícia civil de Itamaraju, cumpriu mandado de prisão contra acusado de estuprar criança em Minas Gerais

A equipe comandada pelo delegado Gilvan de Meireles Prates, cumpriu mandado de prisão contra um indivíduo acusado de praticar o crime de estupro, contra uma criança numa cidade mineira.

Com base nas investigações conjuntas entre as polícias civis dos dois estados foi possível identificar o endereço no bairro Várzea Alegre, onde o acusado estava escondido. Sendo cumprido o mandado de prisão nº 5000407-52.2024.8.13.0450.01.0001-26, expedido pela Vara Criminal da Comarca de Nova Ponte (MG) em desfavor de MARCOS GOMES DA SILVA (31 anos), que pesa acusações de estupro.

Durante a ação em cumprimento do mandado de prisão os investigadores solicitaram ao acusado realizar buscas no local.

O acusado MARCOS GOMES DA SILVA posteriormente deverá ser transferido para a carceragem da 8ª Coordenadoria em Teixeira de Freitas e aguardar determinação da justiça mineira.