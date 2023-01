Homem e adolescente são detidos suspeitos de tráfico de drogas em Santa Mônica

Um adolescente e um homem foram presos na tarde de sábado (14) por agentes da 37ªCIPM, suspeitos de tráfico de drogas no bairro de Santa Mônica.

De acordo com a Polícia Militar (PM), os policiais realizavam rondas na região, quando se depararam com homens armados que efetuaram disparos contra eles na Rua Vítor Serra. Após os disparos, os homens fugiram. Os militares conseguiram alcançar e deter um suspeito, com o qual foram apreendidos oito porções de maconha, 60 pedras de crack, quatro munições de calibre 380 e um carregador de pistola 765.

Outra guarnição seguiu em apoio, informou a PM em nota, e encontrou um suspeito correndo na Rua Virgílio Gonçalves. Ele foi abordado e foi constatado se tratar de um adolescente. Com ele, foram apreendidas 29 porções de maconha e três munições de calibre 380.

Os dois detidos foram encaminhados à Delegacia do Menor Infrator (DAI) e à Central de Flagrantes para o registro da ocorrência.