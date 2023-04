Traficante do ES é morto pela PM em vila turística na Bahia

Um traficante procurado no Espírito Santo morreu em uma troca de tiros com Polícia Militar na manhã desta sexta-feira (21) na vila de Itaitú, distrito turístico de Jacobina, no norte da Bahia. O homem também era suspeito de homicídios e estava foragido da Justiça.

O homem era um dos 10 criminosos mais procurados pela Justiça do Espírito Santo e estava escondido na Bahia, segundo a TV Bahia. Ele liderava o tráfico de drogas em uma cidade capixaba.

Policiais da Rondesp foram até à vila, por volta das 6h, cumprir um mandado de prisão. Ao chegar no local, os policiais foram recebidos a tiros. Houve confronto e o procurado foi baleado. Ele chegou a ser socorrido para a UPA de Jacobina, mas não resistiu.

A pistola do suspeito foi apreendida.