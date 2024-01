Homem é agredido por motoboy após cuspir em mulher em São Paulo

Um vídeo que viralizou nas redes sociais no fim de semana mostra um homem sendo agredido por um motoboy após cuspir no rosto de uma mulher. Segundo o autor do vídeo, o caso aconteceu em Pirituba, em São Paulo. Pelas imagens é possível ver o momento em que o homem discute com uma mulher e cospe em seu rosto. Logo em seguida, a vítima tenta chutar o agressor e homens que estão ao redor separam os dois. Um motoboy, que estava sentado na moto do outro lado da rua, se aproxima e dá uma rasteira e um empurrão no agressor, que caí no chão. No vídeo, é possível ouvir testemunhas gritando “bate nele”, “isso aí, mano”, “bate nele, ele merece” e comemorando a agressão. Ainda no vídeo, é possível ouvir pessoas gritando ao redor e aprovando a atitude do motoboy. ‘Ele merece’.

Nas redes sociais, internautas também “comemoram” a atitude do motoboy. “Calmo, sereno, frio e calculista, sem muito alarde, sem muita presepada, atravessou, fez seu trabalho e voltou pro seu canto de paz… Nota 10 meu guerreiro”, escreveu um usuário identificado como Renan B no X (antigo Twitter). “Pleno! Saiu do nada, veio com tudo, surrou o tóxico e voltou pro nada na maior tranquilidade e superioridade”, disse outro. A publicação original soma quase 15 milhões de visualizações.

Ouvi uma gritaria, fui na janela e comecei a filmar. Mal sabia eu o que iria acontecer… pic.twitter.com/fHgygRHSoD — Haroldo com H (@japaroldo) January 4, 2024