Homem é assassinado e mulher baleada em Itamaraju

Um homem de 23 anos foi assassinado nas primeiras horas desta quinta-feira (25) de janeiro, na região do bairro Itatiaia, em Itamaraju.

Relatos de testemunhas, dão conta que três indivíduos armados estiveram em frente da moradia localizada na Rua Mantiqueira e chamaram por JOCLEILDO REIS DE JESUS, que ao atender foi recebido com uma sequência de disparos de arma de fogo.

A jovem Ana Luiza Souza de Jesus (18 anos), que também estava no local, durante a sequência de disparos foi atingida num dos membros inferiores, sendo socorrida com auxílio de populares, que lhe encaminharam para a unidade hospitalar do município.

A polícia militar da 43ª CIPM foi notificada e mobilizou uma equipe do SAMU 192, que realizou procedimentos de saúde, no entanto, JOCLEILDO REIS DE JESUS, não apresentava sinais vitais.

As autoridades policiais foram mobilizadas, tendo o cenário do homicídio isolado. Uma guia com o levantamento cadavérico foi autorizada pelo delegado Manoel Andretta e o corpo transferido para o IML.

A polícia civil segue ouvindo testemunhas, onde deverá apurar a motivação e autoria do crime.