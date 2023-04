Homem é assassinado em bairro de Prado

Uma pessoa foi brutalmente assassinada, no final da noite de sexta-feira (21) de abril, feriado de Tiradentes, no município de Prado.

Jonata Silva Santos (27 anos), foi vítima de disparos de arma de fogo, além de ser apedrejado.

Relatos dão conta que os autores dos assassinado interceptaram a vítima efetuando a sequência de tiros, onde parte acertaram a região toráxica.

Populares notificaram as autoridades policiais, com informações que uma pessoa necessitava de cuidados médicos, após ser baleado. Guarnições destinaram até a Rua Bahia no Bairro São Brás. Mas devido a gravidade dos ferimentos Jonata Silva Santos, não resistiu e morreu no local.

O delegado Maderson autorizou o levantamento cadavérico e o corpo foi removido pelo servidor público Anderson Barbosa, para o IML de Itamaraju.

Testemunhas deverão prestar depoimento, onde um inquérito determinará a motivação e autoria do assassinato.