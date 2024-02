Homem é assassinado em bar e adolescente baleada em Teixeira

Lucas Porto da Silva (26 anos), foi assassinado durante o período noturno deste sábado (17) de fevereiro, no bairro Vila Vargas em Teixeira de Freitas, no que a polícia diz ser uma disputa pelo controle do tráfico de drogas.

O caso ocorreu dentro de um estabelecimento localizado na rua João Amaro Gomes. Onde criminosos armados chegaram numa motocicleta e abriram fogo contra Lucas Porto da Silva, que estava acompanhado de uma adolescente consumindo bebidas alcoólicas.

Durante dos vários disparos a menor também foi atingida num dos membros.

Os criminosos acertaram Lucas Porto da Silva, lhe alvejando a cabeça, similar a crimes de execução.

Populares notificaram as autoridades policiais e guarnições, foram destinadas até a local, além de efetuarem rondas na tentativa de encontrar os criminosos.

O corpo foi removido para o IML de Teixeira de Freitas, após autorização da guia de levantamento cadavérico expedida pelo delegado plantonista da Polícia civil.

Um inquérito será aberto para apurar o crime, tendo como principal linha de investigação a guerra promovida pelo narcotráfico na cidade.

A polícia orienta a comunidade que ao verificar atitudes suspeitas ou situações que venham advir em crime, acionar as Centrais de atendimento da Policia Militar (190) e Policia Civil (197).

Também verificar o cumprimento do Art. 243. Vender, fornecer, servir, ministrar ou entregar, ainda que gratuitamente, de qualquer forma, a criança ou a adolescente, bebida alcoólica ou, sem justa causa, outros produtos cujos componentes possam causar dependência física ou psíquica: (crime com base na Lei nº 13.106, de 2015).