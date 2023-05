Homem é condenado a 1.080 anos de prisão por estuprar 90 vezes enteada

Após estuprar a própria enteada 90 vezes, um homem foi condenado a 1.080 anos de reclusão. O caso acontecia no norte de Santa Catarina desde 2019 e perdurou até 2023. A pena é uma das maiores da Justiça do estado.

A menina, segundo o UOL, tinha apenas oito anos quando começou a ser abusada sexualmente pelo padastro. Ele aproveitada da condição de vulnerabilidade da criança e estuprada.

A mãe surpreendeu o companheiro após voltar para casa sem avisar. O homem tentou impedir que a mãe da menina entrasse no cômodo onde acontecia o estupro, mas a mulher conseguiu ver a criança com roupas que não eram suas.

Ele foi preso em flagrante após a mãe chamar a polícia. Segundo a mulher, ela já estava desconfiada do crime. Para calcular a pena, o juiz levou em conta o habito do homem na prática, já que o crime foi cometido de modo diferente e com consciência.

“O réu, mediante mais de uma ação, praticou condutas infracionais distintas, inexistindo entre elas qualquer liame ou conexão apta a caracterizar ser uma a continuidade da outra, mas ao contrário, pois verdadeiramente independentes, satisfazendo a lascívia em uma conduta, e reiniciando outra na conduta seguinte a partir de uma nova intenção sexual-libidinosa”, diz um trecho da decisão do magistrado do Tribunal de Justiça de Santa Catarina.