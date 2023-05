Homem é esfaqueado após assalto em passarela de Pernambués

Um homem de 48 anos foi assaltado e esfaqueado em uma passarela que liga o bairro de Pernambués a um shopping, nesta terça-feira (9), em Salvador. O homem estaria voltando do trabalho quando os assaltantes levaram sua bicicleta e o agrediram.

A 16ª Delegacia Territorial (DT/Pituba) investiga o caso. “De acordo com o registro, quatro homens surpreenderam a vítima, levaram sua bicicleta e o golpearam com uma arma branca na altura do ombro. Ele foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência a um hospital da capital”, declarou, em nota, a Polícia Civil.