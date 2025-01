Homem é morto com golpe de faca no Oeste baiano; irmão é procurado como suspeito

Um homem, de 37 anos, foi morto com golpe de faca neste domingo (26) em Oliveira dos Brejinhos, na região do Velho Chico, Oeste baiano. A vítima, identificada como Tainael Santos de Oliveira, foi atingida com um golpe no tórax. Segundo o G1, o irmão dele, Luciano Santos de Oliveira, de 23 anos, é procurado pela polícia como suspeito pelo crime.

O crime ocorreu no povoado Olho d’Água. Uma equipe do Samu chegou a se dirigir ao local, mas Tainael não resistiu e foi a óbito. Agentes da 28ª CIPM também estiveram no local e isolaram a área até a chegada do Departamento de Polícia Técnica (DPT).

Ainda não há informações sobre velório e sepultamento. A delegacia de Oliveira dos Brejinhos apura o homicídio.