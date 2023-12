Homem é morto com golpes de arma branca em distrito de Jucuruçu

Um homem foi morto com golpes de arma branca na tarde desta sexta-feira (15) de dezembro, no distrito de Coqueiro, que fica localizado na zona rural do município de Jucuruçu.

De acordo com apurações feitas pela Polícia, a vítima identificada como DANIEL FERNANDES DE SANTANA (22 anos), se envolveu numa desavença próximo da Praça do Triângulo, região central do distrito onde o agressor apoderou-se de uma arma branca (faca tipo peixeira) lhe desferindo vários golpes, vindo a óbito no local. Após a ação criminosa, os militares conseguiram prender o principal suspeito.

O acusado identificado como ASTROGILDO MARTINS CHAVES (63 anos), foi preso e transferido para a delegacia da Polícia Civil de Itamaraju, onde prestou depoimento a equipe do delegado Gilvan de Meireles Prates.

Uma guia do levantamento cadavérico foi autorizada, sendo o corpo foi removido e transferido para o IML de Itamaraju.

ASTROGILDO MARTINS CHAVES permanece detido a disposição da justiça.