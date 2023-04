Homem é morto no meio da rua em Tancredo Neves

Um homem foi morto a tiros na tarde desta segunda-feira (17) no bairro de Tancredo Neves, em Salvador. A localidade vive uma onda de violência. Somente nesta segunda, dois casos de sequestro com reféns foram registrados no bairro.

Segundo a PM, pela tarde, equipes da 23ª CIPM / Tancredo Neves foram acionadas com informações de um homem caído ao solo, sem sinais vitais, vítima de disparos de arma de fogo na Rua das Palmeiras, localidade conhecida como Macaco.

No local, os policiais constataram o fato. O Departamento de Polícia Técnica (DPT) foi acionado pelos militares para a realização da perícia e remoção do corpo.

O caso será investigado pela Polícia Civil.