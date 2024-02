Homem é preso acusado de mentir, dopar e estuprar meninos em Goiás

A Polícia Civil de Goiás investiga um homem, que não teve o nome divulgado, suspeito de dopar e estuprar meninos em Caiapônia, no interior de Goiás. O criminoso foi preso na quarta-feira (24/1), em flagrante, sob acusação de armazenar cena de sexo explícito de menores de idade. Mais tarde, os agentes descobriram que era ele mesmo nas imagens cometendo o crime, com os rapazes desacordados.

Para atrair as vítimas, o homem dizia estar montando um time de futebol e realizava festas com os garotos em sua casa, local onde os abusos ocorriam.

A investigação constatou um total de quatro vítimas, sendo três menores de idade e uma de maior, todas do sexo masculino. Segundo a PCGO, ele dopava, estuprava os meninos, gravava e armazenava o conteúdo em seu celular.

Bebida batizada

O criminoso, de acordo com as investigações, utilizava medicamento vitamínico em doses cavalares misturado com bebida alcoólica para dopar as vítimas. Depois de ingerirem o líquido, elas entravam em um sono profundo.

Durante o cumprimento de mandado de busca e apreensão na casa do investigado, nessa quarta-feira (31/1), a polícia encontrou dois frascos grandes do medicamento que possivelmente ele utilizava para misturar na bebida alcoólica e dopar as vítimas.

Nos registros em vídeo, encontrados em posse do homem, ele despia os meninos, fazia sexo com eles, filmava e, após ejacular neles, os limpava e vestia suas roupas para que não desconfiassem que foram vitimas de estupro.

O homem segue preso. Além do crime de armazenar imagens de sexo explícito com menor de idade, ele também vai responder por estupro de vulnerável e corrupção de menores, e fornecimento de bebida alcoólica a menor de idade.