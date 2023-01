Um homem portando fogos de artifícios e uma faca foi preso pela Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), neste domingo (1º/1), tentando entrar na Esplanada dos Ministérios, onde ocorre a festa de posse do presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

De acordo com a PMDF, o suspeito estava vindo do Rio de Janeiro para participar do evento. Os materiais foram encontrados durante a revista.