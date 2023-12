Homem é preso em flagrante por transportar 4 toneladas de maconha

Divulgação/PM Rodoviária

1 de 1 Imagem colorida mostra carro de polícia ao lado de caminhão pego com mais de 4 toneladas de maconha; motorista do caminhão foi preso – Metrópoles – Foto: Divulgação/PM RodoviáriaSão Paulo – Um homem de 47 anos foi preso em flagrante por transportar mais de 4 toneladas de maconha no fundo falso de um caminhão na Rodovia Miguel Jubran, em Assis, cidade do interior de São Paulo, na noite dessa segunda-feira (18/12).

A Polícia Militar Rodoviária realizava a Operação Impacto quando os PMs receberam informações da Receita Federal sobre um caminhão com carga suspeita que estava circulando pela região.

A equipe localizou o veículo estacionado em um posto de combustíveis e abordou o motorista quando ele voltou ao caminhão.

Na vistoria, os PMs encontraram fundos falsos no meio do compartimento de carga carregado com de mercadorias de leite. Ao todo, foram apreendidas 4,2 toneladas de maconha, distribuídas em 5.425 tijolos.

O homem foi detido no local e, de acordo com a Secretaria da Segurança Pública (SSP), a ocorrência foi registrada como tráfico de drogas na Delegacia Seccional de Assis.

