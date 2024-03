Disputa em Guarulhos provoca racha entre Bolsonaro e Valdemar

São Paulo – A disputa pela Prefeitura de Guarulhos, na Grande São Paulo, provocou um racha entre o presidente nacional do PL, Valdemar Costa Neto, e o principal cabo eleitoral do partido nestas eleições, o ex-presidente Jair Bolsonaro. Os dois divergem sobre qual candidato apoiar.

Guarulhos é a maior cidade brasileira sem ser capital de estado e é estratégica por ser o segundo maior colégio eleitoral paulista, com 946 mil eleitores, de acordo com levantamento de fevereiro do Tribunal Regional Eleitoral (TRE-SP).

Em 27 de outubro do ano passado, durante evento em Mauá, também na Grande São Paulo, Valdemar anunciou publicamente o vereador Lucas Sanches como pré-candidato do PL à prefeitura guarulhense e sinalizou que o ex-presidente o apoiaria: “Bolsonaro vai trabalhar para o 22”.

Ex-integrante do Movimento Brasil Livre (MBL), Sanches adotou a alcunha de “fiscal do povo” e cumpre mandato de oposição ao prefeito Guti (PSD). No entanto, a figura dele não agrada Bolsonaro, que já alertou Valdemar que não o apoiará na eleição municipal.

O pré-candidato mais bem aceito por Bolsonaro, até o momento, é o deputado estadual Jorge Wilson Xerife do Consumidor (Republicanos), líder do governo Tarcísio de Freitas na Assembleia Legislativa (Alesp).

O veto de Bolsonaro O ex-presidente disse a Valdemar que não apoiará Sanches porque ele manteve a neutralidade no segundo turno das eleições de 2022, que terminou com a vitória do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Aliados de Bolsonaro tem chamado o vereador de “surfista”, insinuando que ele apenas tiraria proveito da onda bolsonarista. Desde que migrou do PP para o PL, no ano passado, Sanches tem feito diversos acenos ao ex-presidente para tentar seu apoio na disputa, como participar do ato pró-Bolsonaro na Avenida Paulista, em fevereiro.

Advogado de Bolsonaro e um dos aliados mais próximos do ex-presidente, Fábio Wajngarten ironizou a movimentação um dia após Valdemar anunciar a pré-candidatura de Sanches.

“Tem um jenio [sic] de Guarulhos que xingava e desprezava o presidente e agora quer o apoio dele para a eleição”, escreveu em rede social. “Ninguém faz a mínima lição de casa? Ninguém pesquisa nada? Não rola. Vou manobrar contra”, acrescentou Wajngarten.

Bolsonaristas chegaram a compartilhar, na ocasião, um vídeo de Sanches dizendo “primeiramente, fora Bolsonaro”. No entanto, trata-se do recorte de um vídeo no qual o vereador discursava em defesa do “Escola sem Partido”, uma das bandeiras do MBL – Sanches, inclusive, veste uma camisa do movimento nas imagens.

O trecho exibido é o corte de uma crítica aos professores que se manifestam politicamente em sala de aula. No vídeo, ele explica que não seria adequado a um ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) iniciar uma sessão com os dizeres.

Jorge Wilson Xerife do Consumidor, líder do governo Tarcísio na Alesp

Jorge Wilson Xerife do Consumidor, líder do governo Tarcísio na Alesp Divulgação/Alesp

Post de Jorge Wilson Xerife do Consumidor ao lado de Tarcísio e Bolsonaro Reprodução/Instagram

Carlos Santiago, líder do PL em Guarulhos, Valdemar, o deputado federal Marcio Alvino e Lucas Sanches Reprodução/Instagram

Carlos Santiago, Lucas Sanches, André do Prado e Márcio Alvino Reprodução/Instagram

Fiscal x Xerife A candidatura de Sanches tem sido apoiada pela ala mais próxima de Valdemar na região do Alto Tietê, o que inclui o deputado federal Marcio Alvino e o deputado estadual e presidente da Alesp, André do Prado. Ambos têm participado de eventos ao lado do vereador.

Bolsonaro, por outro lado, tem dito a pessoas próximas que está mais inclinado a apoiar Xerife, como é conhecido Jorge Wilson, por influência do próprio Tarcísio, que é correligionário de seu líder de governo na Assembleia.

Sem relação com o presidente do Republicanos, o deputado federal Marcos Pereira, ou com a cúpula do partido, Xerife é visto por Bolsonaro como conservador “raiz” e de perfil discreto, algo prezado pelo entorno do ex-presidente diante das denúncias e investigações mais recentes contra ele.

Conhecido como “Xerifinho”, Jorge Wilson Filho, vereador da capital paulista pelo Republicanos e filho de Xerife, emprega a cunhada de Michelle Bolsonaro em seu gabinete na Câmara Municipal.

A Valdemar, segundo aliados, Bolsonaro já declarou que, caso o PL insista em Sanches para a Prefeitura, o ex-presidente “não pisa em Guarulhos” durante as eleições.