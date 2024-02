Homem é preso no Carnaval de SP com 452 cartões bancários

Suspeito tentou se desfazer de bolsa com os cartões no momento da abordagem policial; ele tem antecedentes criminais e foi preso em flagrante

Cartões bancários apreendidos pela Polícia Militar de SP no sábado (10.fev). Divulgação: SSP-SP Divulgação/SSP-SP

PODER360 11.fev.2024 (domingo) – 13h57



Um homem de 38 anos foi preso na noite de sábado (10.fev.2024) em São Paulo, com 452 cartões bancários na mochila. Ele estava nas proximidades do Sambódromo do Anhembi, na zona norte da cidade, região movimentada por causa do Carnaval.

O suspeito preso foi indiciado por receptação e teve a prisão em flagrante decretada. Segundo a Polícia Civil de São Paulo, ele tem antecedentes criminais.

A SSP-SP (Secretaria de Segurança Pública) informou que avistou 2 homens com atividades suspeitas na região por volta das 23h e os abordou. Assim que perceberam a aproximação dos agentes, eles correram no meio da multidão, mas 1 dos suspeitos foi alcançado e ainda tentou se desfazer da bolsa que carregava. Nela estavam os 452 cartões.

A Polícia Civil de SP prendeu 7 pessoas no sábado (10.fev) praticando crimes durante os blocos de Carnaval na capital paulista. Foram 55 celulares recuperados até o início da noite de sábado (10.fev).

Cerca de 20.000 agentes da Polícia Militar estão escalados para o Carnaval em São Paulo, que também conta com o emprego de helicópteros e drones para identificação e possível apreensão de suspeitos durante o feriado.

Com informações do Governo de São Paulo.