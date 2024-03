Maduro afirma a Lula que Venezuela realizará eleições em 2024

Os presidentes também trataram da situação de yanomamis na região amazônica; disputa por Essequibo foi evitada na conversa

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (à esquerda) se reuniu com o presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, para discutir a realização de eleições transparentes no vizinho no 2º semestre de 2024 Ricardo Stuckert/Planalto – 1º.mar.2024

Mariana Haubert 1.mar.2024 (sexta-feira) – 19h40



O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) se reuniu nesta 6ª feira (1º.mar.2024) com o presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, à margem da 8ª Cúpula de chefes de Estado e de Governo da Celac (Comunidade dos Estados Latino-americanos e Caribenhos), realizada em São Vicente e Granadinas, no Caribe.

No encontro, o líder venezuelano disse que o país realizará eleições no 2º semestre deste ano, segundo apurou o Poder360. Relatou ter fechado um acordo com partidos da oposição na Assembleia Nacional e que haverá autorização para que observadores internacionais possam acompanhar o pleito, além da realização de auditorias das votações.

Há, porém, dúvidas sobre a legitimidade das eleições, pois adversários políticos foram recentemente presos ou impedidos de disputar por decisão judicial.

Os recentes acontecimentos ferem um acordo firmado entre Maduro e a oposição assinado em outubro de 2023 em Barbados, no Caribe. Participaram do encontro na ocasião Brasil, EUA, México, Holanda, Rússia e Colômbia. O trato determinou a realização de eleições livres, justas e transparentes, com a participação de observadores internacionais, atualização dos registros eleitorais e liberdade de imprensa.

O governo brasileiro tem reiterado os pedidos a Maduro para que o pleito seja realizado seguindo os parâmetros estabelecidos em Barbados. Lula externou o posicionamento no encontro.

A disputa entre Venezuela e Guiana pela região de Essequibo, território guianense rico em petróleo, foi deixada de lado no encontro. Lula já havia adiantado que não deveria abordar a questão nesta 6ª (1º.mar).

Na 5ª feira (29.fev), o chefe do Executivo brasileiro se reuniu com o presidente da Guiana, Irfaan Ali. Lula esteve no país vizinho para participar da 46ª Conferência de chefes de Estado da Caricom (Comunidade do Caribe) como convidado.

Questionado por jornalistas ao final do encontro, o presidente disse não ter tratado da tensão na região. “Veja, nós não discutimos a questão de Essequibo. Não discutimos. Por que não discutimos? Porque não é momento de discutir, era uma reunião bilateral para discutir desenvolvimento, discutir investimento. Mas o presidente Irfaan sabe, como sabe o presidente [Nicolás] Maduro [presidente da Venezuela], que o Brasil está disposto a conversar com eles a hora que for necessário, quando for necessário. Porque queremos convencer as pessoas de que é possível, através de muito diálogo, a gente encontrar a manutenção da paz”, declarou.

Desde que o caso voltou a escalar, Lula tem se colocado como mediador entre os 2 países, mas tenta evitar tomar alguma posição que possa escalar a tensão. Em discurso na Guiana, o presidente pediu paz na América do Sul, mas não mencionou a disputa.

Na conversa desta 6ª feira, Lula e Maduro também discutiram a atuação conjunta entre os países para coibir a atuação de garimpeiros ilegais nas terras yanomamis da região amazônica.

Maduro relatou melhorias na economia venezuelana, com a redução da inflação e o crescimento do PIB (Produto Interno Bruto). Os 2 presidentes trataram também do pagamento de parte da dívida venezuelana com o Brasil, de cerca de US$ 2 bilhões, para que as trocas comerciais entre os países possam aumentar.