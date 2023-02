Homem é preso novamente após se apresentar como massagista para abusar clientes

O jovem Matheus Calainho Cyranka, de 28 anos, foi preso na manhã desta quinta-feira (23) suspeito de se passar por massagista para abusar sexualmente de mulheres no Rio de Janeiro. Ele estava em casa, em um condomínio na Barra da Tijuca, quando foi pego pelos policiais.

O homem, que segundo as vítimas se identifica como Fernando, já é réu por outros dois abusos com as mesmas situações, chegando a ser preso em janeiro de 2021 e liberado para aguardar o julgamento em liberdade.

Para as mulheres, ele alegava que era homossexual e não despertar suspeitas no âmbito feminino, conseguindo assim, ganhar a confiança das vítimas. Segundo o G1, ele pedia para que as clientes ficassem peladas ou de biquínis para começar os abusos.

Uma das vítimas relatou que Matheus passou o pênis em suas nádegas e colocou os dedos em suas partes íntimas. O delegado do caso, Ricardo Barboza, comentou que outras mulheres devem procurar a delegacia para fazer denúncias.

Em 2021, ele chegou a ser preso e confessou que tocou nas partes íntimas de uma cliente, além de revelar que não tinha formação em curso de massagem, aprendendo as técnicas assistindo vídeos na internet.

Matheus foi preso preventivamente e vai responder pelo artigo 215 do Código Penal, posse sexual mediante fraude.