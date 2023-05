Homem é preso por abusar de adolescente de 14 anos dentro de ônibus na Bahia

Polícia Rodoviária Federal (PRF) prendeu, na tarde da última segunda-feira (08), um homem de 38 anos por abuso sexual praticado contra uma adolescente de 14 anos dentro de um ônibus de viagem que seguia de São Paulo com destino final ao estado do Ceará. A prisão ocorreu na BR 116, em Vitória da Conquista, no sudoeste da Bahia.

A adolescente contou que o homem sentou ao lado dela e durante a viagem, ele tentou por diversas vezes ‘puxar’ conversa com ‘cantadas’ ofensivas. Disse ainda, que durante a madrugada, o importunador passou a mão nas pernas e nas coxas dela. Ela falou também que ele tentou beijá-la a força.

Ela conseguiu se desvencilhar e avisou ao motorista que parou o ônibus no posto da PRF e os policiais ouviram as partes envolvidas e prenderam o abusador.

Diante do cenário, os envolvidos foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil, em Vitória da Conquista, onde foram apresentados a autoridade policial de plantão. Foi acionado também o Conselho Tutelar.

O homem que reside em Planalto, foi autuado pelo crime de estupro.