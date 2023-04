Homem é preso tentando embarcar com drogas no estômago em Guarulhos

A Polícia Federal (PF) prendeu na manhã desta quarta-feira, 5, um homem que tentava embarcar com drogas no estômago e outros entorpecentes escondidos em uma espécie de cinta, no Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos. O passageiro da Venezuela ficou bastante nervoso ao responder os questionamentos dos agentes sobre o motivo de sua viagem para Paris, na França, o que deixou os policiais desconfiados. O homem foi conduzido para uma revista e confessou que havia engolido cápsulas com cocaína e que portava mais entorpecentes na cintura. Ele detido e encaminhado para realizar exames periciais. Os policiais encontraram 76 cápsulas contendo quase meio quilo de cocaína. O passageiro foi levado a um hospital público para a retirada da droga ingerida, devido ao risco de morte. Após obter alta hospitalar, o homem será apresentado à Justiça Federal onde deverá responder por tráfico internacional de drogas.

