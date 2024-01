Homem é vítima de ataque de cão da raça pitbull em Itamaraju

Um homem procurou a unidade hospitalar da cidade de Itamaraju, após ser atacado por um cachorro da raça pitbull. De acordo com as informações preliminares, o ataque aconteceu no período noturno deste domingo (28) de janeiro, na região do bairro Bela Vista.

A vítima foi identificada como Antônio Pires. Ele foi socorrido para uma unidade de saúde, onde recebeu os cuidados médicos e procedimentos clínicos no combate a doenças como raiva animal.

As autoridades policiais também foram notificadas referente a situação, onde o animal sem coleira conseguiu fugir, após o ataque ao homem.

No entanto, é muito comum encontrar proprietários de animais da raça Pitbull transitando nas ruas da cidade sem focinheira.

A atitude de transitar em vias publicas com animais de grande porte sem as medidas adequadas é crime previsto em lei.

A condução de cães em locais de acesso público deve ser feita com guia curta e focinheira. A Lei Federal n°. 2.140, de 2011 dispõe a obrigatoriedade do uso da focinheira e estabelece regras de segurança para a condução responsável de cães de grande porte e/ou de raças consideradas perigosas.