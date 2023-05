Receita Federal faz operação contra mercadorias falsificadas no Feiraguai

Uma operação foi deflagrada no “Feiraguai”, em Feira de Santana, para apreender mercadorias falsificadas. Na manhã desta terça-feira (9), 130 servidores da Receita Federal atuam no cumprimento de mandado judicial expedido pela Justiça Estadual de São Paulo.

Com base nos indícios de falsificação de grandes marcas estrangeiras, a justiça determinou a apreensão dos produtos, e a Receita Federal foi acionada por ter como atribuição fiscalizar a importação e comercialização de produtos de origem estrangeira.

A entrada de mercadorias piratas no país é proibida. Além do não recolhimento de tributos, a venda desses produtos prejudica a concorrência leal.

Além dos produtos apreendidos devido à determinação judicial em favor do representante das marcas originais, a Receita Federal também fará a apreensão de outros produtos estrangeiros com ingresso irregular no país que forem encontrados no decorrer da ação.

O helicóptero da Receita Federal fará o monitoramento de toda a área, e ação terá também o apoio do Batalhão de Choque da Polícia Militar.