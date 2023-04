Homem esfaqueia sete pessoas em hospital no interior de SP e é morto pela PM

Um homem esfaqueou sete pessoas no Hospital Municipal José Nigro Neto, em Américo Brasiliense, no interior de São Paulo. O caso ocorre na noite desta quinta-feira, 6. O agressor foi morto pela Polícia Militar (PM), após fazer uma enfermeira de refém. Os demais feridos não correm risco de vida. Segundo a PM, o homem entrou no hospital e desferiu golpes de faca contra funcionários e pacientes. Em seguida, o rapaz saiu da unidade de saúde e tomou uma enfermeira como refém. Ela estava em uma ambulância, estacionada na frente do hospital. De acordo com a PM, uma equipe fazia um patrulhamento na região e flagrou a situação. Imediatamente, os policiais iniciaram a negociação. Ainda segundo a polícia, o homem não se rendeu e ameaçou esfaquear a vítima no pescoço. Foi então que, segundo a PM, que foi necessária a intervenção da polícia, que atirou contra o agressor. Ele chegou recebeu atendimento médico, mas não resistiu aos ferimentos e morreu. O caso foi encaminhado pata o Distrito Policial local. A enfermeira feita de refém pelo agressor não se feriu.

