Homem espanca ex na frente da filha e a abandona em hospital; vídeo

Uma mulher foi agredida na frente da filha de 4 anos e abandonada no Centro Integrado de Atenção Médico Sanitária (Ciams), em Goiânia, capital de Goiás. O crime aconteceu em 17 de janeiro e câmeras de segurança registraram o momento em que a vítima é abandonada no hospital e o suspeito foge.

Segundo a Polícia Civil de Goiás (PC-GO), o suspeito e a vítima mantiveram um relacionamento amoroso por alguns anos, mas estavam separados no momento da agressão.

De acordo com as investigações, o ex-casal teria se encontrado na noite de 16 de janeiro para fazer compras em um supermercado para a criança. Logo depois, eles seguiram para um bar situado no bairro Jardim Nova Esperança, onde permaneceram até o início da manhã do dia seguinte.

Durante a volta para casa da vítima, o suspeito teria discutido com a ex-companheira e passou a agredi-la, chegando a jogá-la do veículo em movimento. Toda a agressão foi presenciada pela filha do casal.

O suspeito percebeu que a vítima estava gravemente ferida e decidiu seguir para o Cais do Setor Urias Magalhães. No local, ele deixou a ex-companheira praticamente desacordada e fugiu com a criança. Funcionários da unidade de saúde informaram à Polícia Civil que a menina disse que “o papai havia batido na mamãe”.

A vítima teve o maxilar quebrado, edemas cerebrais, deslocamento de um dos olhos e o nariz fraturado em três lugares. A mulher foi transferida para o Hospital de Urgências de Goiânia, onde segue internada na Unidade de Terapia Intensiva (UTI), com politraumatismo cranioencefálico.

O caso é investigado pela Delegacia Estadual de Atendimento Especializado à Mulher.

O suspeito se apresentou à polícia e confessou a agressão. Ele era foragido da Justiça pelo crime de roubo, possui passagens por crimes patrimoniais graves, tráfico de drogas e violência contra mulher.