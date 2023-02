Homem morre imprensado por bloco de granito enquanto trabalhava na Bahia

Um homem morreu depois de ser imprensando por um bloco de granito ao trabalhar em uma marmoaria de Sento Sé, cidade no norte da Bahia.

Weliton Rodrigues dos Santos, 31 anos, estava trabalhando no local, que fica no Povoado do Alegre, quando o acidente aconteceu.

A Polícia Civil diz que o caso foi registrado na delegacia de Sento Sé, que agora vai apurar as causas e responsáveis. Guias de perícia e remoção foram expedidas.

O corpo de Weliton, que era natural de Minas Gerais, foi levado ao Instituto Médico Legal de Juazeiro. Não há informações sobre o enterro.