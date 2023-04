Justiça nega recurso e ex-goleiro Bruno deve pagar R$ 650 mil em indenização a filho

A Justiça do Mato Grosso do Sul negou nesta segunda-feira (24) o pedido do recurso feito após a condenação do ex-goleiro Bruno Fernandes para não pagar R$ 650 mil em indenização por danos morais e materiais ao filho. A defesa afirmou que vai entrar com recurso.

Os advogados de defesa de Bruno disseram que o goleiro não tem condições de arcar com o valor. Em liberdade condicional, ele passou a atuar como goleiro em um time de terceira divisão, recebendo R$ 1,2 mil.

A indenização foi estipulada pela Justiça em outubro do ano passado, doze anos após a morte de Eliza. O menino tem hoje 13 anos e está no time de base do Athletico-PR, como goleiro.

Um recurso que a família do filho de Bruno pediu para um aumento do pagamento do valor para R$ 6 milhões também foi negada.

Morte de Eliza Samudio

Em 2010, a jovem Eliza Samudio, de 25 anos, teve o seu único filho, Bruninho, fruto do relacionamento com o ex-goleiro Bruno. Ele estava no auge da carreira, sendo titular do Flamengo e não reconhecia o menino como seu filho.

As brigas constantes entre Bruno e Eliza encerraram após a jovem ser assassinada. Bruno foi condenado por homicídio triplamente qualificado, por sequestro e cárcere privado do filho com a vítima.

Além disso, o ex-goleiro ainda foi condenado por ocultação de cadáver, mas a pena prescreveu e foi extinta. A mãe de Eliza, Sônia Moura, ainda não encontrou o corpo da filha.