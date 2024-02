Homem que convocou “vaquinha” para assassinar Lula é alvo da PF

IGO ESTRELA/METRÓPOLES @igoestrela

1 de 1 Presidente Lula durante assinatura de Contratos de Concessão de Rodovias do Paraná – Metrópoles – Foto: IGO ESTRELA/METRÓPOLES

@igoestrela

A Polícia Federal (PF) deflagrou nesta terça-feira (6/2) a operação Eco, com o objetivo de investigar a prática de ameaça e de incitação ao crime contra o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

A investigação decorre de postagem em rede social em que o suspeito convocou uma “vaquinha” com o intuito de pagar um mercenário para atirar no petista.

A equipe da Delegacia de Crimes Fazendários (Delefaz), encarregada da operação, cumpriu as ordens judiciais que foram expedidas pelo Juízo da 1ª Vara Federal de Linhares (ES). Na residência do suspeito, em Aracruz (ES), no bairro Bela Vista, foram apreendidos o celular e o computador do investigado.

Segundo a PF, ele colaborou e admitiu as postagens nas redes sociais. O nome da Operação Eco faz alusão à mitologia grega, especificamente a uma jovem que falava demais.

