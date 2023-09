Homem que fingia ser técnico de informática para furtar computadores e notebooks é preso no DF

Um homem que fingia ser técnico de informática para frutar computadores, celulares e notebooks foi preso na manhã desta quarta-feira, 27, no Distrito Federal. O suspeito agia em Brasília, Asa-Sul, Asa-Norte, Lago Norte, e em Ceilândia, Taguatinga e Águas Claras. Segundo a Polícia Civil ), uma das vítimas relatou que o homem entrou em seu consultório odontológico e ludibriou os funcionários, se passando por um técnico de informática chamado para resolver problemas na internet. De acordo com os fatos narrados pela vítima, após um momento de distração, o suspeito pegou o notebook de uma das salas e saiu da clínica com o equipamento. Segundo as investigações, o homem alegava que o conserto não poderia ser feito no local e teria que levar a máquina. Para a polícia, os crimes foram cometidos em locais diferentes com o objetivo de passar despercebido. A corporação informou que o rapaz cometeu pelo menos dez crimes do tipo. A identidade do preso não foi revelada e, por isso, a reportagem não conseguiu localizar a defesa. O espaço segue aberto para manifestação.

