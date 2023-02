Homem que matou vizinho por som alto na Bahia é preso em São Paulo

O suspeito de matar Arivan Magalhães de Almeida, de 34 anos, por conta de um som alto em Ilhéus, no sul da Bahia, foi preso. Jailson José de Jesus, 64 anos, era vizinho da vítima e estava foragido.

O crime aconteceu no dia 20 de novembro do ano passado, na Rua São Gabriel, bairro Nelson Costa. Jailson se desentendeu com o vizinho e depois o esfaqueou. Arivan morreu no local.

Na época, o suspeito alegou legítima defesa e foi liberado pela polícia. Posteriormente, a investigação concluiu que Jailson agiu de forma premeditada e teve a prisão preventiva decretada.

Segundo a TV Santa Cruz, o suspeito será transferido para Ilhéus.