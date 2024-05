Homem se revolta com show de Madonna e invade transmissão da Globo

Nem todos estão felizes e ansiosos pelo show que Madonna irá realizar neste sábado (4/5), em Copacabana, no Rio de Janeiro. É o caso de um homem que invadiu uma transmissão ao vivo, feita pelo repórter Leandro Oliveira para o RJ1, da Globo.

Enquanto o jornalista mostrava o movimento na areia da praia, o rapaz protestou contra o cachê milionário pago a popstar e os gastos públicos feitos pela prefeutura do Rio para montar a estrutura do evento.

“O governo vai gastar 20 milhões nesse show, isso é um absurdo, imposto é roubo. O povo tá passando fome, tá passando necessidade, não tem saneamento no Brasil”, esbravejou o invasor do link ao vivo

Leandro Oliveira mostrou jogo de cintura para sair da enrrascada. “A pessoa tá aqui falando o que ele pensa sobre o show, mas tá atrapalhando um pouquinho nosso trabalho… Daqui a pouco a gente volta pra conversar”, disse, passando a bola para Hélter Duarte no estúdio. A cena aconteceu na última quarta (1/4) mas só viralizou agora.

O âncora do telejornal ainda tentou aliviar o clima tenso e destacou os pontos positivos de Madonna no . “Tá bom, obrigado, Leandro. A gente entende, fica chateado com esse tipo de manifestação… Mas eu quero só lembrar que um show como esse, um evento como esse , é superimportante, traz milhares de pessoas. Não só do Brasil, mas também da América do Sul, porque esse é o único show que a Madonna está fazendo na América do Sul”, valorizou. Nos últimos dias, a Globo têm feito uma campanha intensa pela divulgação do show da Madonna. A emissora tem os direitos de transmissão e fará uma cobertura maciça na TV aberta, fechada e no streaming. No RJ1, Hélter Duarte fez a sua parte e seguiu defendendo o evento importante para a empresa. “E ó: hotéis lotados, bares e restaurantes lotados, ambulantes vendendo como nunca, quiosques muito cheios… Então isso tem um retorno pra gente, pra nossa cidade”, concluiu.