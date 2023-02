homem tem cabeça esmagada com bloco de concreto em Prado

Um homem foi encontrado morto nas primeiras horas deste sábado (25) de fevereiro, num bairro da cidade de Prado, com a cabeça esmagada.

A vítima foi arrancado do veículo que ocupava e teve a cabeça esmagada com um bloco de concreto, em meio a rua São Paulo no bairro São Brás.

A cabeça estava imensamente lesionada, dificultando até mesmo a identificação, no entanto, os documentos confirmavam se tratar de Luiz Batista Hiener (59 anos).

As autoridades foram mobilizadas e o cenário do homicídio foi isolado.

O delegado plantonista autorizou a guia de levantamento cadavérico e o corpo foi transferido para o IML de Itamaraju.

Um inquérito deverá apurar a autoria e motivação do assassinato.