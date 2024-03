Em ocorrências distintas, PRF em Eunápolis, retira de circulação 20 comprimidos de “rebite”

Droga é utilizada para inibir o sono, aumentando os riscos de acidentes graves.

Em um intervalo de poucas horas desta quinta-feira, 29 de fevereiro, policiais rodoviários federais apreenderam 20 comprimidos de anfetaminas, em ocorrências distintas durante fiscalização da Lei do Descanso. As ações aconteceram em frente a unidade operacional da PRF (Km 720 da BR 101), em Eunápolis.

A maior apreensão ocorreu às 10h20, em abordagem a um caminhão Volvo/FH 540, com placas do Eunápolis. Durante a fiscalização, a equipe questionou se ele portava algo ilícito. O homem então retirou do bolso uma cartela com comprimidos de uma anfetamina, que é proibida pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). No total foram apreendidos 16 unidades da droga.

Por ser um crime considerado de menor potencial ofensivo, o porte de drogas não gera prisão. Os policiais lavraram os TCOs e encaminhou os procedimentos criminais ao Juizado Especial Crimina, onde os condutores responderão pelo artigo 28 da Lei 11.343/2006 (Lei de Drogas).

O uso desse tipo de droga está muitas vezes associado à condução em excesso de velocidade, perda do controle do veículo, colisões, direção agressiva e desatenta, além de execução de manobras de alto risco.

A PRF alerta que dirigir sob influência de “rebites” é infração gravíssima de trânsito, de acordo com o Art. 165 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), e pode colocar em risco a vida do motorista e de outras pessoas.