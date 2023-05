Homens roubam armas de vigilantes na Avenida Sete

Três homens roubaram as armas de dois vigilantes de um banco nesta segunda-feira (1º). O crime aconteceu no bairro das Mercês, na Avenida Sete de Setembro, localizada no centro de Salvador.

De acordo com as testemunhas que contataram a Polícia Militar, dois homens usaram roupas de policiais federais e um de vigilante. Não há informações de como eles conseguiram os uniformes e essa versão não foi confirmada pela PM.

Rondas foram realizadas no local na tentativa de localizar os suspeitos. Até o momento, ninguém foi preso.