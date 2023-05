Horóscopo 2023: confira a previsão de hoje (15/05) para seu signo

Metrópoles e Pexels

15/05/2023 2:00, atualizado 11/05/2023 14:53

Áries (21/03 – 20/04) A entrada de Júpiter na sua área do dinheiro, nesta semana, inaugurará uma época de oportunidades. Você poderá expandir seus recursos, aumentar o patrimônio e contar com mais estabilidade financeira. Compra de imóvel ou a construção da casa própria ganhará impulso nesta fase. Invista em mais conforto, concretize um sonho e ganhe tranquilidade. Estabilidade no amor.

Touro (21/04 – 20/05) A grande notícia desta semana será a entrada de Júpiter em seu signo, que inaugurará um ciclo de 12 anos com expansão do projeto de vida, mais otimismo, carisma e empolgação com novos planos. Mudanças na profissão abrirão caminho de maior realização e poder, mesmo que no começo causem alguma apreensão. Objetivos pessoais ficarão mais claros. Invista nos estudos.

Gêmeos (21/05 – 20/06) Algo do destino abrirá portas para o futuro, a semana trará revelações importantes e maior sintonia com a espiritualidade. Júpiter inaugurará um ciclo de autoconhecimento e fortalecimento interior, além de proporcionar uma gostosa sensação de proteção. Siga a intuição que estará mais aguçada nesta fase, impulsione um novo empreendimento e estabilize as finanças.

Câncer (21/06 – 22/07) Novas amizades se fortalecerão nesta semana com a entrada de Júpiter na sua área social, que expandirá conexões e fortalecerá sua posição num novo grupo. Conte com relações motivadoras, prestígio e estabilidade. A fase será positiva para formalizações e construções duradouras. Planeje uma viagem com antecedência e enriqueça a bagagem cultural.

Leão (23/07 – 22/08) Conexões poderosas marcarão esta semana. A entrada de Júpiter na sua área da carreira inaugurará um ciclo de oportunidades e de expansão profissional. Novos caminhos se abrirão: determine metas mais altas e parta para a ação. Uma viagem garantirá momentos deliciosos de descontração e prazer; planeje bem os dias de férias. Projeção e prestígio pela frente!

Virgem (23/08- 22/09) Amplie os horizontes e exerça seus poderes. A partir desta semana, Júpiter em harmonia com seu signo trará otimismo, maior exposição, viagens, conexões internacionais e com autoridades, fé e sintonia com a sabedoria espiritual. O trabalho ganhará uma dimensão maior; ganhe reconhecimento e projeção. Mudanças na equipe e vida social animada virão no pacote.

Libra (23/09 – 22/10) Aberta a temporada de mudanças. Nesta semana, Júpiter elevará seus padrões e inaugurará uma fase de maior poder e de satisfação com suas conquistas. A vida íntima ficará mais gostosa, com planos para o futuro a dois e novos prazeres. Respostas existenciais trarão paz de espírito e serenidade nas decisões de vida. Assuma hábitos saudáveis e discipline a rotina.

Escorpião (23/10 – 21/11) A partir desta semana, Júpiter inaugurará uma fase animada e gostosa no casamento. Se estiver só, alguém especial estará a caminho e virá para ficar. Associações e parcerias serão beneficiadas nesta fase, que também trará novos relacionamentos e conexões de prestígio. Expanda sua rede social e de influências. Relações serão estáveis e duradouras. Mude padrões.

Sagitário (22/11 – 21/12) A partir desta semana, Júpiter trará oportunidades de expansão no trabalho, cotidiano mais agradável e atividades recompensadoras. Você poderá firmar um contrato poderoso e recuperar o poder financeiro. Renove conceitos de saúde e invista em equilíbrio e bem-estar. Cuidados corporais incluirão treino regular. Você poderá optar por um novo esporte ou tratamento.

Capricórnio (22/12 – 20/01) Entendimento com os filhos, prazeres diferentes, muita criatividade e empolgação com novos projetos marcarão esta fase, que já começará animada com Júpiter em harmonia com seu signo a partir desta semana. Aproveite para reinventar a vida e curtir cada momento como se fosse único. Resolva assuntos do coração e estabilize uma relação especial. Amor em alta!

Aquário (21/01 – 19/02) Encontre seu lugar, fortaleça as bases afetivas e estabilize a vida. A partir desta semana, Júpiter inaugurará uma fase gostosa na vida familiar, além de proporcionar mais conforto e aumento do patrimônio. Resgates do passado também virão no pacote e trarão oportunidades de trabalho. Confie na sua percepção, promova as mudanças desejadas e renove os sentimentos.

Peixes (20/02 – 20/03) Nesta semana, a entrada de Júpiter na sua área das comunicações ampliará contatos, revelará seu brilhantismo, incentivará o estudo de idiomas e trará grande entendimento nas relações. Marque presença nas redes, expanda amizades e aprenda algo novo. Irmãos estarão próximos; harmonize relações e torne a vida mais gostosa. Estabilidade, paixão e mais prazer no amor!