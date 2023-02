Horóscopo 2023: confira a previsão de hoje (21/02) para seu signo

Metrópoles e Pexels

21/02/2023 2:00, atualizado 20/02/2023 12:27

Áries (21/03 – 20/04) Com a sensibilidade amplificada, valerá seguir a intuição e encontrar espaços de relaxamento. O dia trará maior sintonia com a força interior e espiritualidade. Aproveite para dormir mais e recarregar as baterias. Os sonhos darão dicas sobre os caminhos a seguir após o Carnaval. Novas relações surgirão naturalmente com Vênus em seu signo. Poder de atração em alta!

Touro (21/04 – 20/05) Clima carinhoso e empatia nos encontros de hoje manterão o astral em alta. Aproveite para curtir os amigos, num clima descontraído, relaxar perto da natureza, ouvir música, meditar e elevar os sentimentos. A Lua e Netuno inspirarão compaixão e solidariedade, além de despertar sonhos e criar um clima de união com pessoas queridas. Pense no futuro e determine metas profissionais.

Gêmeos (21/05 – 20/06) Visualize novos planos para o futuro. Lua e Netuno apontarão a missão profissional e caminhos de maior realização. Projetos colaborativos serão atraentes. Aproveite o Carnaval para organizar ideias e determinar os próximos passos de evolução da carreira. Você estará mais perto dos sonhos. O clima vai ser divertido nos encontros e interações de hoje, aproveite para iniciar amizades!

Câncer (21/06 – 22/07) Aumente a sintonia com a sabedoria espiritual e alargue sua visão de mundo. O dia trará conexões motivadoras e abertura de caminhos para o futuro. Aproveite o Carnaval para mudar internamente, cultivar a serenidade e a confiança nos relacionamentos. Avalie planos de estudo e de uma viagem especial. Faça boas escolhas e aprofunde vínculos. Sucesso pela frente!

Leão (23/07 – 22/08) Aproveite o Carnaval para visualizar as mudanças que deseja, trocar ideias com amigos, compartilhar conhecimentos e ampliar perspectivas. Inovações na carreira, segurança, entendimento nos relacionamentos e uma nova rotina, permitirão passos maiores para o futuro. A fase trará conexões internacionais, prestígio e respostas positivas. Alargue os horizontes!

Virgem (23/08- 22/09) Aprenda com novas referências, as relações estarão em foco nesta fase. Posicionamentos claros reforçarão a união numa relação especial, em parcerias e associações. Aproveite o Carnaval para aprofundar vínculos e curtir as delícias da intimidade. No amor, haverá mais cumplicidade e confiança. Troque confidências e some forças com o par. Casamento em alta!

Libra (23/09 – 22/10) Saúde e trabalho estarão em foco nesta terça-feira de Carnaval. Conte com mais harmonia nos relacionamentos próximos e invista no autocuidado. Novas relações surgirão naturalmente com Vênus e Júpiter posicionado em sua área afetiva. Renove os conceitos sobre a vida, o prazer e crie projetos em parceria. Decisões sobre estudos, viagens e assuntos jurídicos ficarão mais claras.

Escorpião (23/10 – 21/11) O amor inspirará passos mais largos no trabalho e novo lifestyle. Enriqueça seus projetos com uma dose maior de criatividade e boas estratégias. Conversas em família definirão novos rumos. O dia será positivo para planejar mudanças que melhorarão a qualidade de vida. Organize a casa, encontre coisas perdidas e recupere elos do passado. Prazeres e alegria pela frente!

Sagitário (22/11 – 21/12) Tome a iniciativa nos relacionamentos e movimente a vida numa direção mais estimulante. O dia será divertido e surpreendente. Conte com autoestima, curta diferentes prazeres e celebre a vida. A fase será de conquistas e de vitórias. Realize um velho sonho e encontre seu lugar. Brilho, animação e bom humor não faltarão. Espalhe energias positivas por onde passar!

Capricórnio (22/12 – 20/01) Surpresas gostosas, acasos e sincronicidades darão sabor ao dia. Aproveite o Carnaval para circular, descobrir lugares agradáveis e ficar por dentro das novidades. O coração baterá mais forte, espere por muita emoção em reencontros e conversas de hoje. Vênus e Júpiter anunciam novidades na família e soluções criativas para você viver com mais conforto.

Aquário (21/01 – 19/02) Aproveite o Carnaval para determinar objetivos pessoais, fazer contas, planejar o orçamento e ligar as antenas em oportunidades de negócio. As finanças ficarão mais equilibradas com bons acordos e aumento dos rendimentos. Movimente a vida com novos projetos e invista num futuro com mais segurança. Conversas e interações de hoje validarão novas ideias. Pense positivo!

Peixes (20/02 – 20/03) Sonhe alto e dê os primeiros passos num projeto da casa ou da vida familiar. Com a Lua em seu signo, o dia será gostoso para se cuidar com carinho, relaxar e criar novos planos. Este momento será especial para recomeços. Vênus e Júpiter aquecerão negócios. Fique de olho nas oportunidades de aumentar o patrimônio e equilibrar as finanças. Novo ciclo pela frente!