Horóscopo de 10/3: veja previsões para esta segunda

Data estelar: Lua míngua em Sagitário.

As guerras transformam o ser humano em bucha de canhão, as indústrias tornam o humano engrenagem de máquinas, a tecnologia converte o humano em algoritmo, todos os movimentos de progresso material despem o humano de sua humanidade, e o mais surpreendente da história é que o humano voluntariamente se presta a essa dinâmica, porque em sua carência de pertencimento, de identidade, busca sarar suas faltas se entregando ao sistema que o desumaniza.

Se tu queres participar da colossal revolução que está em andamento, precisas te apoderar da firme vontade de não te deixar substituir por nada, porque tecnologia alguma, por mais sofisticada que seja, se compara aos milhões de anos de evolução que te tornaram a entidade capaz de perceber, compreender, emocionar e agir, tudo ao mesmo tempo.

ÁRIES: As coisas vão se estabilizando num caminho produtivo e compreensivo, mas ainda precisam de muitos ajustes, e isso não deixa sua alma descansar nem desfrutar do momento atual. Não importa, continue em frente.

TOURO: Se você se movimentar com firmeza e vigor dentro dos planos que vêm sendo nutridos há algumas semanas, poderá obter alguns resultados muito promissores, um novo degrau conquistado na escada que leva à melhoria.

GÊMEOS: A atitude inofensiva é a única capaz de desarmar todas as bombas e armadilhas que as outras pessoas colocam em seu caminho, imaginando que você reagirá e se aproveitarem disso para fazer sua alma perder tempo.

CÂNCER: Confie no mistério da vida, porque se a sua alma realmente precisa de alguém para se abrir e conversar sobre temas importantes, e pela lógica não haveria ninguém disponível, o mistério da vida resolverá isso.

LEÃO: Agora você tem a oportunidade de exercitar um pouco da arte da política, se aproximando de desafetos em nome de haver certa concordância e respeito mutuo, em nome do bem comum que precisa ser preservado. Em frente.

VIRGEM: Use as contrariedades ao seu favor, em vez de reagir ofensivamente diante dessas procure as contornar e observar de perto seu funcionamento, porque há algo de positivo no ventre delas, algo que pode servir.

LIBRA: Use as informações ao seu favor, evite esperar imaginando que antes de tudo você precisaria resolver seus dilemas interiores. Os dilemas continuarão aí, só podem ser resolvidos com atitudes concretas e nada além.

ESCORPIÃO: Nem sempre as coisas acontecem como a gente deseja, mas surpreendentemente, em muitos casos acabam acontecendo de uma maneira muito melhor do que a imaginada. Portanto, evite a frustração, tudo é por bem.

SAGITÁRIO: Há discórdias que servem a determinados propósitos, e por mais desgastantes que sejam precisam ser postas em marcha. Há outras, no entanto, que resultam de brigas mesquinhas que seria melhor deixar de lado.

CAPRICÓRNIO: O conforto e segurança que sua alma busca está ao alcance da mão, por isso, não deixe a imaginação tentar você com objetivos que, por enquanto, não estão disponíveis, como se esses fossem a única saída da situação.

AQUÁRIO: É importante aumentar a dose de domínio que sua alma exerce sobre a realidade, porque ainda que, no fundo, ser humano algum possa se declarar dominante da realidade, mesmo assim uma dose de domínio é fundamental.

PEIXES: As revoluções interiores se aprofundam e fica difícil compartilhar essa condição com quem quer que seja, indicando ser este um momento de tomar distância e de preferir a solidão ao barulho social. Melhor assim.