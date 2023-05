Horóscopo de 2/5: veja previsões para esta terça

Data estelar: Lua Cresce em Libra.

Na próxima sexta-feira 5.5 acontecerá a Lua Cheia mais importante do ano, celebrada através do Festival de Wesak, que marca o momento em que nosso sistema solar se alinha à constelação das Plêiades, com a qual temos um relacionamento muito próximo, apesar de misterioso.

O relacionamento de nosso sistema solar com as Plêiades continuará sendo tratado como um mistério até aceitarmos com naturalidade que fazemos parte de um colossal sistema de distribuição de Vida, que envolve constelações diversas e que, por aqui, envolve também a interrelação de todos os reinos da natureza, visíveis e invisíveis.

Assim, desfrutaríamos mais das Luas Cheias, porque, ao ignorar o circuito de distribuição de Vida de que participamos, provocamos distorções. Superando a ignorância transformamos a distorção em magnificência.

ÁRIES: A vida individual é apenas um detalhe de um cenário muito mais amplo e sofisticado, porque a maior parte da vida de um ser humano consiste na trama de relacionamentos que vai sendo construída ao longo do tempo.

TOURO: A ambição há de ser reconhecida por você, mas também dominada, porque se a sua alma permitir que a ambição dê as cartas do jogo, então se perderão de vista os pequenos prazeres do dia a dia. Melhor isso não acontecer.

GÊMEOS: Dadas as circunstâncias, nem sempre é possível expressar o que se sente, mas a alma há de encontrar um momento para essa expressão, porque ficar engolindo gritos e choros não é algo que propicie a saúde, ou não?

CÂNCER: As coisas terminam porque nada é eterno entre o céu e a terra, para experimentar a eternidade é preciso conduzir a alma a uma aproximação ao divino, e isso não é algo que aconteça de forma espontânea e natural.

LEÃO: O amor é o oposto do rigor com que as pessoas se tratam normalmente, apontando o dedo umas às outras como se pudesse haver alguém com a alma pura o suficiente para atirar a primeira pedra. Mais amor e menos rigor, isso sim.

VIRGEM: Faça as manobras pertinentes para sua alma se sentir mais segura, mas evite almejar a segurança completa, porque essa não existe e se você insistir em a obter, é certo que cairá no conto de alguém, ou em algum golpe.

LIBRA: Iniciativas atrapalhadas serão preferíveis a não tomar iniciativa alguma, com medo de errar. Há momentos, como este, em que é melhor errar por agir do que depois se arrepender de nada ter feito. Iniciativas atrapalhadas.

ESCORPIÃO: Suspenda temporariamente o que tinha intenção de fazer, para pensar melhor a respeito e imaginar alternativas, mas se a esta altura do campeonato não for possível a suspensão, pelo menos use menos força na ação.

SAGITÁRIO: Socializar não há de ser um exercício meramente superficial e fútil, há questões importantes que só podem ser sabidas através da revitalização dos laços, se aproximando das pessoas, inclusive propondo reuniões.

CAPRICÓRNIO: Agora é um momento de exposição e talvez sua alma não aprecie muito esse cenário, mas já que acontece, valeria a pena você se investir com um personagem. Você não precisa ser você no meio do palco. Personagem.

AQUÁRIO: Ampliar o ponto de vista será sempre auspicioso, porque apesar de não brindar com a segurança de um apoio consistente, dado as perspectivas mudarem de forma constante, pelo menos você não engessará sua alma.

PEIXES: Suspeitas e indignações, sempre haverá motivos suficientes para elas em qualquer cenário, porque o mundo perdeu de vista a confiança que deveria ser a moeda corrente de todos os relacionamentos, e assim paga o preço.