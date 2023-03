Horóscopo de 12/3: veja previsões para este domingo

Data estelar: Lua míngua em Escorpião.

A boa notícia é que o futuro não perdoa e que, apesar de toda a ignorância que estrutura a civilização humana, ainda assim nos dirigimos com total consistência à transfiguração do reino humano num poderoso centro irradiador de vida mais abundante a tudo e a todos.

Cada um de nós imagina esse futuro de acordo ao alcance de nosso entendimento individual, mas todos, sem exceção, ardemos de vontade de alcançar concretamente o que a imaginação desenha desde o alvorecer dos tempos, e não se pode desprezar levianamente os avanços de nossa humanidade, a despeito de que, lado a lado dos avanços há também os retrocessos de sempre, a firmeza da ignorância humana que produz todas as misérias e sofrimentos, validadas pelo lugar comum de que aqui, neste planeta, se nasce humano para sofrer.

ÁRIES: O que você fizer será o exemplo que as pessoas seguirão, por isso o tamanho da responsabilidade que se apresenta a você, já que vencer seria a vitória de outras pessoas também, mas um erro também se multiplicaria.

TOURO: Algumas coisas terminam, porque nada é eterno no mundo humano, para viver a eternidade há de se conquistar um pouco do mundo além do humano, aquele que chamamos genericamente de espiritual, sem saber o que dizemos.

GÊMEOS: Há coisas que precisam ser feitas, gostando você delas ou não. A necessidade há de prevalecer sobre seus gostos ou desgostos, porque representam eventos em que sua força pessoal não é suficiente, são assuntos coletivos.

CÂNCER: Há uma sequência afortunada de eventos que deve servir para você encontrar algumas facilidades extras, a oportunidade de resolver de vez alguns perrengues. Tenha isso em mente e não se distraia com emoções inúteis.

LEÃO: Obstáculos que outrora pareciam intransponíveis, hoje em dia sua alma dribla com bastante facilidade. As coisas mudam, e para melhor. Portanto, faça uma contabilidade realista da experiência da vida e siga em frente.

VIRGEM: Celebrar o sucesso alheio como se fosse o próprio, essa é a verdadeira marca da evolução espiritual, porque se parte do princípio de que só há uma única vida se manifestando através de todas as diversas pessoas.

LIBRA: Há de se tirar o chapéu e reverenciar a vida, porque até pouco tempo atrás o futuro parecia sombrio e assustador. O futuro é aqui e agora e, com certeza, o cenário que se apresenta é muito distante do que parecia.

ESCORPIÃO: Para você ter uma margem mais ampla de manobra, resolva as pendências que tem com as pessoas mais representativas de sua vida. Enquanto não houver mais entendimento entre vocês, tudo continuará empacado.

SAGITÁRIO: Algumas coisas simples e ao alcance de sua mão farão enorme diferença e aplacarão os ânimos. Que você faça ou não faça essas coisas depende inteiramente de sua boa ou de sua má vontade. Qual será a sua escolha?

CAPRICÓRNIO: Nem tudo precisa ser denso e pesado, como se a vida fosse uma sucessão de desgostos que sua alma encara por pura obrigação. Há de haver momentos frequentes de leveza e de regozijo para equilibrar a balança.

AQUÁRIO: Por mais confortável que sua alma se sinta neste momento, há de se dar o seguinte passo à procura de alguma aventura que abra perspectivas melhores e maiores de vida, ou seja, se encrencar de alguma maneira.

PEIXES: Às vezes, a gente se engana achando que faz de tudo para progredir, mas na hora em que as oportunidades se apresentam dá preguiça de as aproveitar, e essa atitude renega a suposta boa vontade de progredir.